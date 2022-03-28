"Чорнобаївський трикутник": Арестович повідомив про дванадцяте знищення окупантів
28 березня 2022 , 01:47Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Російські окупанти продовжують активну утилізацію своїх сил у Чорнобаївці. Українські сили вже 12-й раз розбили окупантів.
Російські окупанти доволі своєрідно розуміють сентенцію "повторення – мати навчання". Неможливо зрозуміти, що вони хочуть вивчити, якщо Чорнобаївка гарантовано стає для них останнім життєвим уроком.
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Чорнобаївка 12:0 Окупанти
Радник Офісу Президента Олексій Арестович потішив українців вже звичним сюрпризом, який ніколи не набридне.
Приємний, хоч і закономірний сюрприз – Чорнобаївка – 12, сталася і продовжує відбуватися прямо зараз,
– написав Арестович.
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