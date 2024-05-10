З Чорного моря налетіли кілька груп "Шахедів": під прицілом Одеська та Миколаївська області
Російські загарбники пізно вночі 10 травня запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривоги лунали у низці областей нашої держави.
Під прицілом ворога були, зокрема, Одеська і Миколаївська області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Миколаївська область – рух ударних БпЛА з Чорного моря. Повітряні сили попередили про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Повітряні сили попередили Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області про загрозу застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Миколаївська область – рух ударних БпЛА з Чорного моря.
Повітряні сили попередили про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Повітряні сили попередили Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області про загрозу застосування ударних БпЛА.