З Чорного моря налетіли кілька груп "Шахедів": під прицілом Одеська та Миколаївська області

Російські загарбники пізно вночі 10 травня запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривоги лунали у низці областей нашої держави.

Під прицілом ворога були, зокрема, Одеська і Миколаївська області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

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