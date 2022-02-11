Чорногорія радить своїм громадянам залишити Україну

Уряд Чорногорії увечері 11 лютого порекомендував своїм громадянам залишити Україну. Окрім того, їх просять постійно контактувати з Посольством Чорногорії в Україні.

Такі рекомендації уряд країни пояснює тим, що напруження – зростає. Безпекова ситуація залишається непередбачуваною.

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МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, про розгляд можливості тимчасового виїзду з території цієї країни,

– мовиться у повідомленні.

Нідерланди радять своїм громадянам виїхати

Нідерланди рекомендують своїм громадянам виїхати з України. Водночас про евакуацію наразі не мовиться.

Єннес де Мол – посол Нідерландів в Україні – заявив, що мовиться про "добровільний вибір виїзду з країни, але за наполегливою порадою".

Громадяни Нідерландів можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією у центр екстреної допомоги під голландським прапором у Львові.

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