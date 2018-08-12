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Чорноморець – Десна: відео голу та моментів матчу УПЛ

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Чорноморець – Десна: відео голу та моментів матчу УПЛ

У матчі четвертого туру УПЛ одеський "Чорноморець" вдома приймав чернігівську "Десну". Команди, створивши декілька нагод відзначитися, на двох зуміли забити лише один гол.

У першому таймі небезпечно пробивав "моряк" Савченко. Варто зауважити на те, що воротар Паст не бачив момент удару, адже суперника "прикривав" арбітр матчу. Та м'яч полетів вище воріт.

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"Десна" на це відповіла моментом Філліпова. Форвард мало не вийшов на ворота Литовченка після невдалого пасу назад від захисника "Чорноморця". Однак воротар вчасно випередив суперника.

Міг відзначитися і Романюк. Гравець одеської команди поборовся з суперником на лінії штрафного майданчика на правому фланзі атаки, а після падіння зумів першим піднятися і підхопити м'яч. Його удар з кута був доволі потужний, але Паст зумів його відбити.

Єдиний гол у матчі – до певної міри везіння. Після подачі зі штрафного від Чорнія м'яч пролетів повз усіх гравців у штрафному майданчику та вдарився об штангу. Першим на добиванні головою у падінні виявився Смірнов, який і переправив м'яч за лінію воріт.

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В кінці матчу одесити могли подвоїти рахунок. Шторгін пройшов з м'ячем з центру поля, та не зумів як слід розпорядитися ним у штрафному майданчику "Десни".

Відео голу та моментів матчу Чорноморець – Десна

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Теги: Новини спорту ФК Чорноморець ФК Десна УПЛ Футбол
Джерело: 24 Канал
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