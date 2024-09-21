Де росіяни можуть тримати свої кораблі: Братчук назвав можливі місця передислокації

Окупанти побоюються, що Україні таки дадуть дозвіл на удари західною зброєю по Росії. Тоді Чорноморський флот буквально горітиме.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, прокоментувавши інформацію, що 14 вересня окупанти вивели з Новоросійська 16 своїх кораблів. Все це відбувалося на тлі повідомлень про можливу атаку на російський морський порт.

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Де зараз російські кораблі

Як наголосив Братчук, тоді ж окупанти ховали свої кораблі у Геленджику поряд з різними цивільними суднами. Також у той момент в Чорному морі активно працював російський РЕБ. Внаслідок цього, до прикладу, один з кораблів згідно з геолокацією перебував аж у кримських степах.

Потім вони всі повернулися. Зараз на чергуванні там перебуває один корабель. Це – підводний човен-ракетоносій. Він перебуває поблизу Новоросійська на бойовому чергуванні,

– зазначив Братчук.

Також відомо, що щонайменше два російські кораблі перебувають у Каспійському морі. Вони можуть здійснювати звідти обстріли. Але чи мають можливість перегнати туди кораблі Чорноморського флоту – невідомо. Не варто забувати і про один з пунктів базування в Очамчирі, що в тимчасово окупованій Абхазії.

Сьогодні, думаю, що вони мають можливість тримати кораблі в Новоросійську та Очамчирі, де триває добудова. Також є можливість базуватися поблизу Геленджика,

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко припустив, що окупанти 14 вересня вивели в Чорне море 16 своїх кораблів через стратегічні навчання "Океан-2024".