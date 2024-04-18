Де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту: розвідка Британії назвала місце
Джерело:Ministry of Defence
Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту і підводних човнів із Севастополя далі на схід. Наразі фіксується його надзвичайно мала активність у Чорному морі.
За доповідями розвідок, після дій України у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема, носії "Калібрів", на Каспій.
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Уникають українських нападів у морі
Розвідка Великої Британії у своєму звіті 8 квітня повідомила, що ще 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.
Зазначається, що сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях.
Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі. Однак станом на зараз його було переміщено до Новоросійська. Вочевидь окупанти побоюються нових успішних ударів України по суднах флоту, який і так "йде на дно".
Чорноморський флот, ймовірно, залишиться поряд із Новоросійськом, задля уникнення українського нападу з моря. Його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.
Зауважимо, що з моменту усунення командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова у березні 2023 року наразі флот демонструє чи не найменшу активність, яка була з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Чорноморський флот отримав нового командувача: коротко
- Вдень 2 квітня Чорноморський флот Росії, який і так останнім часом дедалі більше йде на дно, отримав нового командувача. Цю посаду обійняв віцеадмірал Сергій Пінчук.
- За даними російських ЗМІ, цю інформацію оприлюднив очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу. За його словами, Путін підписав відповідний указ.
- Як повідомив міністр оборони Росії, іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віцеадмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.