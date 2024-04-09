Тікають у Новоросійськ: з'явилися супутникові знімки російських кораблів у портах
У мережі з'явилися супутникові знімки портів, де перебувають кораблі Росії. Йдеться про 3 порти.
Так, у вівторок, 9 квітня, OSINT-аналітик MT Andersonу у соцмережі Х (раніше твітер) оприлюднив ці супутникові знімки.
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Порти, де перебувають російські кораблі
У дописі OSINT-аналітик MT Andersonу зазначається, що інформація про порти в Новоросійську, Севастополі та Феодосії.
Так, відповідно до даних, станом на 6 квітня в Новоросійську розміщені основні військові кораблі, підводні та десантні кораблі. Також є інформація і щодо Севастополя. Там – малі ракетні катери, кораблі ППО і тральщики. Водночас, за даними супутникових знімків, у Феодосії не помічено жодного корабля.
Супутникові знімки портів, де перебувають ворожі судна / Фото MT Andersonу
Фірми на Заході допомагають флоту Росії підтримувати живучість: що відомо
- Представник ГУР Андрій Черняк пояснив, що після повномасштабного вторгнення Росії є фірми на Заході, які не цураються користуватись створеними Москвою обхідними шляхами та допомагати агресору кувати смертоносну зброю, підтримувати живучість того самого військового флоту.
- "Проте поломки обладнання, зокрема й критично важливого, на російських військових кораблях трапляються дедалі частіше. То двигуни барахлять, то напруга скаче, то датчики горять чи патрубки тріщать", – зазначив Черняк.
- Він пояснив, що у Росії нормальний патрубок виготовити не так вже й просто, не кажучи вже про щось складніше і технологічніше. Тому будувати і відновлювати бойові кораблі росіянам дедалі важче.