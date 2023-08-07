Порт Севастополя став непривітним для Чорноморського флоту, – ВМС про переміщення кораблів Росії

7 серпня 2023, 20:05
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Джерело:

Media Center Ukraine - Ukrinform

Російські кораблі у Чорному морі останнім часом активно піддаються атакам, які виводять їх з ладу. Ба більше, наразі вони переміщують свої судна подалі від епіцентру можливого ураження.

Так, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що порт в окупованому Севастополі наразі став "непривітним" для росіян. Тому вони перемістили свої судна у базу, яка розміщується у самій Росії.

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У ВМС пояснили, що зараз відбувається з портом у Севастополі

Плетенчук зазначив, що російські судна наразі тримаються подалі від порту в окупованому Севастополі в анексованому Росією Криму. Зокрема, вони розмістили свої судна у північно-східній частині Чорного моря.

Непривітним став порт Севастополь для Чорноморського флоту (Росії – 24 Канал),
– сказав речник ВМС.

Крім того, він нагадав, що всього в Чорному морі є дві морські бази. Вони розмішуються в українському Севастополі та російському місті Новоросійськ. Наразі майже всі кораблі зосереджені саме у цьому порті країни-агресорки.

Що наразі відбувається з російським флотом

  • У російському місті Новоросійськ 4 серпня очевидці повідомляли про "вибухи" й "атаку морських дронів". Зрештою стало відомо, що постраждав корабель "Оленегорський горняк".
  • У Військово-морських силах нашої держави пояснили, що після пошкоджень цей корабель вже не зможе повноцінно виконувати свої функції. Зокрема, він уже не повернеться у Північний флот Росії, звідки його дислокували у Чорне море.
  • Крім того, у ВМС пояснили, чому корабель "Оленегорський горняк" отримав пошкодження. Речник сил Дмитро Плетенчук зауважив, що корабель не дотримався попереджень щодо небезпеки судноплавства у регіоні.
  • Зрештою про атаки російських кораблів висловився і Володимир Зеленський. Він наголосив, що російський Чорноморський флот може не втриматися на плаву до кінця війни проти нашої держави.
  • Згодом також стало відомо, що пошкодження отримав й інший російський танкер SIG. Його нібито атакували поблизу Кримського моста.

Автор: Владислав Кравцов