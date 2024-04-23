Тримають російський флот "у тонусі": моряки розповіли, як захищають українські води

Як відомо, головна запорука безпеки у морі – потоплений ворог. Саме такого сценарію ми й прагнемо. Адже що більше кораблів Чорноморського флоту піде на дно, тим спокійніше буде Україні. Відповідно – розвиватиметься експорт та розшириться судноплавство.

Про це кажуть і моряки-прикордонники. Постійні загрози з боку Росії змушують патрулювати Чорне море з особливою осторогою. Та чи стає воно безпечнішим попри ворожі втрати – дізнавайтеся у межах програми "Кордон.UA", інформує 24 Канал.

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Ворог відводить флот

Росія втратила майже чверть флотилії: уже феєрично палав "Сергій Котов", пішов у розвідку "Іван Хурс", пришвартувався до острова Зміїний десантний катер "Серна", навічно відправився на дно "Москва". Кожен "вбитий" ворожий корабель віддаляє Чорноморський флот від українських берегів чимдалі геть.

Вони вже тривалий час боялися заходити за траверс Севастополя, а з появою морських дронів та їх активних атак вони вже взагалі виводять по максимуму свій флот з АРК до Новоросійська,

– сказав заступник командира корабля Морської охорони Андрій Яворовський.

Нещодавно Сили оборони відправили на "відпочинок" великий десантний корабель "Ямал", який окупанти охрестили "гордістю флоту". Значних пошкоджень під час атаки зазнав і його залізний брат "Азов".

А це означає лише одне: про панування Чорноморського флоту в південно-західній частині Чорного моря вже не йдеться.

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Як Україна знищує російські кораблі

Безпека торговельного судноплавства сьогодні – під пильним наглядом. Економічну морську артерію контролюють моряки-прикордонники.

Зерновий коридор убезпечений тим, що судна йдуть в територіальних водах країн НАТО,

– зазначив Яворовський.

Нині у цих водах дійсно стало спокійніше. Ба більше, тримати російський флот "у тонусі" Силам оборони допомагають морські дрони, протикорабельні ракети та авіація.

Проте така ж загроза існує і для наших кораблів. Обстріли ведуть і з Автономної Республіки Крим, та навіть з підводних човнів. Однак є ще один ризик – морські міни.

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Як відбувається боротьба з ворожими мінами

Моряки розповідають: акваторію, де розташовані так звані "мінні поля" – вивчають постійно, аби під час патрулювання оминати небезпечні райони.

Але ж є шторми, міни зриваються, дрейфують, для цього є сигнально-спостережна вахта. Вона виявляє міну, ми доповідаємо, і після отримання команди вже йде знищення дрейфувальної міни,

– зауважив заступник командира корабля Морської охорони.

Після кожного шторму кораблі Морської охорони виходять на патрулювання. Особливо ретельно перевіряють зерновий коридор та район очікування суден. І тільки потім туди допускають цивільні кораблі. Після ретельної перевірки, вони слідують в порти Одеси.

За два роки ми вже вивчили мінні райони, їхні. Можливість зараз у них встановлювати якісь нові мінні райони відсутня, тому що ми миттєво, якщо не береговим ракетним комплексом, то точно плавучим дроном знищимо цей корабель, який буде намагатися ставити якісь "мінні поля",

– підкреслив Андрій Яворовський.

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Від початку повномасштабного вторгнення знищено 13 одиниць ворожого флоту, пошкоджено – 22. Робота продовжуватиметься і надалі. А відтак, українські військові зроблять усе, аби для флоту окупанта Чорне море стало справжнім кладовищем.