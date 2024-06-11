Захист часів Першої світової: як працюють російські бонові загородження

Сили української розвідки 6 червня ліквідували російський корабель "Сатурн" у тимчасово окупованому Криму. Бонові загородження – не критична перешкода.

Бонові загородження – це величезні буйки, на яких натягнуті металеві троси, щоб надводні судна не могли проникнути в акваторію, яка охороняється. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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"Це ще від Першої світової такий засіб захисту, наші морські дрони продемонстрували. Але навчились вони реально раніше. Діяли у такий спосіб. Це як кумулятивний заряд. Перший пробиває, другий заходить в пробитий отвір і там уже нищить все, що має бути знищено. Тому навряд чи це така критична перешкода", – пояснив він.

Баржі у районі Керченського мосту

Павло Лакійчук зазначив, що баржі у районі Керченського мосту – не новинка окупантів. У 2023 році вони також встановлювали баржі з відбивачами. Взимку вони всі пішли на дно. А зараз росіяни підтягнули туди нову партію барж.

Це ускладнює роботу морських дронів. Одна справа – прорвати бонове загородження, троси перерізати, розірвати. Потопити баржу – це складніше завдання.

Якщо навіть атакувати баржу, щоб вона пішла на дно, вона буде ще певний час тонути. Для прориву оборони потрібен певний час. Нічого, вигадаємо інший спосіб. Насправді якщо уважно подивитись, то баржі виконують функції тих же ж бочок, бо між ними теж бонові загородження натягнуті. Я думаю, прорвати таку мережу теж буде можливо,

– сказав він.

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