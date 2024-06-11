Захист часів Першої світової: як працюють російські бонові загородження
Сили української розвідки 6 червня ліквідували російський корабель "Сатурн" у тимчасово окупованому Криму. Бонові загородження – не критична перешкода.
Бонові загородження – це величезні буйки, на яких натягнуті металеві троси, щоб надводні судна не могли проникнути в акваторію, яка охороняється. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
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"Це ще від Першої світової такий засіб захисту, наші морські дрони продемонстрували. Але навчились вони реально раніше. Діяли у такий спосіб. Це як кумулятивний заряд. Перший пробиває, другий заходить в пробитий отвір і там уже нищить все, що має бути знищено. Тому навряд чи це така критична перешкода", – пояснив він.
Баржі у районі Керченського мосту
Павло Лакійчук зазначив, що баржі у районі Керченського мосту – не новинка окупантів. У 2023 році вони також встановлювали баржі з відбивачами. Взимку вони всі пішли на дно. А зараз росіяни підтягнули туди нову партію барж.
Це ускладнює роботу морських дронів. Одна справа – прорвати бонове загородження, троси перерізати, розірвати. Потопити баржу – це складніше завдання.
Якщо навіть атакувати баржу, щоб вона пішла на дно, вона буде ще певний час тонути. Для прориву оборони потрібен певний час. Нічого, вигадаємо інший спосіб. Насправді якщо уважно подивитись, то баржі виконують функції тих же ж бочок, бо між ними теж бонові загородження натягнуті. Я думаю, прорвати таку мережу теж буде можливо,
– сказав він.
Ураження "Сатурну" у Криму: головне
- Зранку 6 червня бійці спецпідрозділу 9-го департаменту ГУР за допомогою морських дронів-камікадзе MAGURA V5 потопили російський буксир проєкту 498 "Сатурн". Це відбулося в акваторії озера Панське біля північно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.
- Кораблі зразка "Тунець" або "Сатурн", здавалося б, маленькі цілі, але від того вони не менш важливі. Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що ворог використовує ці судна за військовим призначенням. Мовиться про патрулювання, перевезення боєкомплектів, особового складу, транспортування інших суден. Тому нищення таких буксирів послаблює спроможності російського флоту.
- Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що подібні атаки в Чорному морі насамперед сигналізують, що українські морські дрони наразі можуть проходити через загородження, якими насичена Керченська протока і вся частина акваторії Чорного моря, що тимчасово контролюється російським Чорноморським флотом.