Командир мав би давно застрелитися: як Україна принизила Чорноморський флот

Чорноморський флот суттєво постраждав з початку повномасштабного вторгнення. Україна шукала та знайшла варіанти, вибивати російські кораблі.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що Чорноморський флот сьогодні не перебуває в тимчасово окупованому Криму. Його перемістили до Новоросійська.

До теми "Стали на курс деградації": Плетенчук розповів про стан російських ВМС

Командир мав би застрелитися

Як наголосив Тимочко, насправді Україна виконала дійсно важливе завдання. Чорноморський флот Росії буквально змінив прописку. Над цим працювали ще з початку повномасштабної війни. І перший удар був особливо болючим для окупантів.

Чорноморська флотилія змінила прописку. Після втрати "Москви" вони б не мали називатися флотом. Це просто флотилія. Якби тоді на чолі чорноморського флоту був справжній командир, то від би застрелився від такої ганьби,

– зауважив Тимочко.

Найцікавіше, що морська держава зі значно слабшим флотом змогла здобути тут перемогу. Важливо, що паралельно з тиском на російські кораблі були удари по штабах, військових арсеналах Чорноморського флоту тощо.

Зрозуміло, що робота ще не завершена. Російські окупанти спробують адаптуватися. А Україна і надалі полюватиме на ворожі кораблі.

Нагадаємо, нещодавно медійний російський окупант Дмітрій Рогозін визнав, що Чорноморський флот був змушений змінити свою прописку. Кораблі вивели з Криму, бо вони стали мішенями для українських морських дронів.