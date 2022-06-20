Чорноморський флот збільшує кількість підводних човнів, – Одеська ОВА

Чорноморський флот швидше живий, аніж мертвий, на жаль. На що вказують певні переміщення ворожих кораблів в останні дні – окупанти підсилюють підводну компоненту.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА сергій Братчук. Він також зазначив, що мовиться про збільшення кількості підводних човнів, розуміємо, що це реакція на стримувальні заходи з боку наших військово-морських сил.

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Надводні ворожі кораблі почали триматися на "безпечній", на думку окупантів, відстані. А от кількість підводних суден збільшується – на разі, таких є три у водах поруч із нашим регіоном,

– зазначає Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, саме ці підводні човни зараз становлять небезпеку Одесі та Одещині, а також іншим областям України.

Що відомо про ракетні атаки на Одесу та область

Вранці, 20 червня, російські війська вже обстрілювали Одеську обасть ракетами "Онікс" з окупованого Криму. Одразу дві ракети вдалось збити Повітряним силам ЗСУ над регіоном. Вночі ворог цілив по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі.

Також ракетами "Онікс" ворог цілив по Одещині напередодні – 19 червня. Їх теж ліквідувала наша система ППО. У Одеській ОВА попередили: ризик повторних обстрілів – дуже високий.

Напередодні, місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були "прильоти" і під час ще однієї повітряної тривоги. Також, за даними ЗМІ, одну з ракет могли збити системи ППО.

Після першого вибуху через 10 хвилин повідомили і про другий. Зазначимо, що спочатку сигнали про повітряну небезпеку прозвучали лише на Одещині. Потім сирени пролунали і в певних районах Миколаївської області.

ЗСУ, ймовірно, успішно знищили ворога на Зміїному

Ймовірно, українські військові атакували ворога американськими ракетами HIMARS. Так окупанти залишилися фактично у безвихідному становищі – допомоги чекати нема звідки. Адже тепер підкріплення боятиметься йти на острів морем чи повітрям.

Зауважимо, що зранку 20 червня низка телеграм-каналів повідомили про десятки вибухів та пожежу на Зміїному. Мешканці Одеської області чули звуки вибухів від 04:30. Одесити також писали, що бачили ракети, які летіли у сторону острова.

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