У Чорноморському в Криму уражено 2 швидкісних десантних катери Росії
Наші військові продовжують знищувати Чорноморський флот ворожої держави. Зокрема, Головне управління розвідки провело операції з ліквідації 2 російських швидкісних десантних катерів.
Як повідомили 24 Каналу джерела в розвідці, сталося це поблизу селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму. Додамо, що саме в ніч на п'ятницю, 10 листопада.
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Неспокійна ніч в Криму
Варто сказати, що в міноборони Росії вранці писали про атаку БпЛА на Кримський півострів. У Кремлі заявили, що 2 дрони було помічено у небі, але поспішили запевнити, що їх нібито ліквідувала ППО.
Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією (тимчасово окупованого – 24 Канал) Криму,
– написали в Москві.
Водночас інформація, яку 24 Каналу надали джерела, засвідчує, що загарбники вчергове збрехали. Флот Росії зменшився на 2 швидкісні катери проєкту 11770 після неспокійної ночі. До речі, селище Чорноморське розташоване на північному заході Криму.
Розташування Чорноморського: дивіться на карті від Google maps
Зверніть увагу! Ворожому оборонному відомству також привидівся один дрон вночі над Тульською областю Росії. Як зазначили в Кремлі, цей БпЛА також нібито ліквідувала протиповітряна оборона.
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- Окупантам все важче перехоплювати ракети, що атакують Крим, оскільки їхня "ППО була пошматована", за словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана. Власне, через це вибухи на півострові лунають все частіше.
- Водночас в Головному управлінні розвідки анонсували неприємності для ракетоносіїв "Калібрів" в Чорному морі. Сталося це після серії успішних ударів, зокрема, по заводу "Залив", ракетному корвету "Аскольд".
- Зазначимо, що станом на ранок 10 листопада відомо про 309 520 ліквідованих російських солдатів. Лише за минулу добу Збройні Сили відправили на лави "200-их" близько 800 загарбників.