У Чорному морі – 4 ворожі кораблі та 1 підводний човен, оснащені 36 ракетами, і 5 ВДК

Загроза нових ударів з Чорного моря залишається. Росіяни не лише блокують акваторію моря та українські борти, а й готові вгатити по мирних містах крилатими ракетами.

Російські окупанти продовжують тимчасово контролювати Чорне море. Ворог може завдати як ракетного удару, так і спробувати висадити свій десант.

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Ситуація у Чорному морі

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", зараз у Чорному морі 4 російські кораблі та 1 підводний човен, загалом вони оснащені 36 крилатими ракетами. Ймовірність обстрілів мирних українських міст висока.

Окрім того, в акваторії Чорного моря є 5 великих десантних кораблів ворога. Окупанти обладнували свої позиції на острові Зміїний для їхнього прикриття, тож може спробувати висадити десант на український берег.

Нагадування про мінування

Мешканцям та гостям Одеської області варто пам'ятати про те, що наші захисники та захисниці вжили усіх можливих заходів для того, щоб унеможливити висадку ворожого десанту. Мінування берега – один з них. Тому усім варто піклуватися про свою безпеку та не гратися з долею. "Зустріч" із міною може позбавити життя або призвести до серйозного каліцтва.

Новини з фронту: коротко про головне

Гаряча битва за Сєвєродонецьк триває. Наші воїни зараз намагаються взяти місто під свій повний контроль. Окрім важких позиційних боїв на вулиці ведуться постійні артилерійські обстріли.

Росіяни все ще сподіваються здобути бодай якийсь успіх на Харківщині. Зараз ворог зосереджує свої сили біля Ізюма та Слов'янська для відновлення наступальних дій. Раніше стало відомо, що наші герої знищили біля Ізюма практично усю 35 армію Росії.

Радник голови МВС Віктор Андрусів повідомив про те, що російські окупанти будуть брати паузу у наступальних діях. В них дуже мало вмотивованих штурмових підрозділів, більшість з них вже ліквідовані. Окупанти намагаються "закидати м'ясом" позиції ЗСУ, але й це в них не надто добре вдається.

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