У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем
Джерело:ТАСС
У Чорному морі помітили пожежу на танкері Almuntazah, що стоїть у порту Тамань. Відомо, що на борту перебувають члени екіпажу – усі вони громадяни Росії.
Як пишуть російські ЗМІ, судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі (майже 2 кілометри) від берега в порту Тамань.
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Аж раптом на борту танкера спалахнула пожежа. І хоча відкритого вогню немає, з вентиляційних отворів аварійного судна вже з'явився темний дим. Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. Попередньо відомо, що танкер ходить під прапором Коморських островів.
У Чорному морі загорівся танкер / Фото MIG News
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