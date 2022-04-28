У Чорному морі перебувають близько 20 російських кораблів, – розвідка Британії
28 квітня 2022 , 09:06Читать новость на русском
Джерело:міноборони Великої Британії
Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українським містам. І це попри відсутність можливості замінити "Москву" чи "Саратов".
Британська розвідка встановила, що у Чорному морі базуються близько 20 суден військово-морських сил Росії. Серед них є і підводні човни.
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Через те, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, Росія не може замінити свій втрачений крейсер "Москва".
Попри ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по цілях,
– заявила розвідка.
Головне про знищення крейсера "Москва"
- Ракетний крейсер "Москва" – це саме те судно, якому захисники острова Зміїний вказали напрям руху. Ввечері 13 квітня з'явилося повідомлення про те, що на ньому трапилася пожежа.
- Збройні Сили України заявили, що випустили по судну ракети "Нептун".
- Водночас росіяни у потопленні "Москви" звинуватили "погану погоду".
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