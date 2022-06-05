У Чорному морі є загроза ракетних ударів з 4 кораблів та 1 підводного човна

Росіяни готуються завдавати нових ракетних ударів з Чорного моря. Вони тримають в акваторії кілька суден, які оснащені крилатими боєприпасами.

Чорне море тимчасово залишається під контролем російських окупантів. Ворог не лише блокує судноплавство та наші порти, а й готовий завдати ракетних ударів по наших містах.

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Ситуація у Чорному морі

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", російські окупанти з акваторії Чорного моря та території Росії здійснили ракетний обстріл узбережжя Миколаївської області. Ворог намагався поцілити у порти та зерносховища.

Усі ці злочини росіян яскраво демонструють, що усі їхні "гуманітарні коридори" та "розблокування українських портів" – це лише підла спроба отримати доступ до нашої морської інфраструктури.

Також повідомляється, що зараз в акваторії Чорного моря перебуває 4 кораблі 1 підводний човен російських окупантів, які оснащені крилатими ракетами. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися усіх правил та алгоритмів безпеки.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти здійснили шалений обстріл Донецька та спробували звинуватити у цьому ЗСУ. Плани ворожих бойовиків провалилися – їх викрили самі ж місцеві мешканці, які мали стати об'єктом їхніх маніпуляцій.

Столиця вперше за довгий час стала мішенню для російських ракет. Як повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, один із ворожих снарядів влучив у військовий об'єкт.

Бойовий російських окупантів падає з кожним днем. Окупанти поставили позаду своїх військ кадирівців та прикордонників, але ті все одно роблять спроби втекти лінії фронту та врятувати своє життя. Щоправда, коли російських солдатів ловлять, то кидають назад у бій, під кулі ЗСУ.

Російські окупанти продовжують чинити шалені звірства проти мирних українців, які багато країн вже визнали геноцидом. Стало відомо, що на Харківщині бойовики вбили 28 цивільних. Ці випадки були зареєстровані в Ізюмському районі.

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