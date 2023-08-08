Україна прийняла серйозне воєнне рішення, – Шейтельман про події у Чорному морі
З початком повномасштабного вторгнення й до "зернової угоди" Росія повністю перерізала наше курсування у Чорному морі. Недавні українські атаки по російських суднах дали зрозуміти Кремлю, що гра у "котика і мишку" припинилася.
Тактика з українського боку змінилася. У результаті, кількість незахищених російських кораблів у відкритому морі збільшилася, що стало цілком законною ціллю для України. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
Дивіться також Грамотні удари по двигунах і машинних відділеннях: чому атаки на російські кораблі важливі
Тактика змінилась
Нещодавні події у Чорному морі остаточно підтвердили, що Україна припинила "бавитися" з Росією.
Такий "ривок" безпосередньо пов'язаний з блокуванням Кремля наших кораблів на початку повномасштабного вторгнення й до початку "зернової угоди".
У той час Росія повністю "перерізала" можливість Україні та іншим країнам діставатися до наших берегів Чорного й Азовського морів.
Проте так було лише до початку "зернової угоди". Після – тактика з українського боку змінилася.
Політтехнолог пояснив, що відбувається у Чорному морі: дивіться відео
Ми зміцніли. Ми за цей час потопили багато російських кораблів. Від крейсера "Москва" і до великих десантних кораблів. Зокрема "Оленегорський горняк". Ми показали, що ми сила,
– додав Шейтельман.
Російські кораблі незахищені
Морські дрони атакували "Оленегорський горняк" на базі Чорноморського флоту в Новоросійську. Після чого Росія оснастила флот "додатковим" захистом, такі ж дії проведе і в Севастополі. Це означає лиш одне – жодний російський корабель у відкритому морі незахищений.
"Коли у відкритому морі пливе корабель із зерном чи нафтою – ми можемо легко його топити", – сказав політтехнолог.
За словами Шейтельмана, ураження російських кораблів – це справжній інструмент у боротьбі з країною-агресоркою.
Останні події у водах Чорного моря
- У російському місті Новоросійськ 4 серпня очевидці повідомляли про "вибухи" й "атаку морських дронів". Зрештою стало відомо, що постраждав корабель "Оленегорський горняк".
- Згодом стало відомо, що пошкодження отримав й інший російський танкер SIG. Його нібито атакували поблизу Кримського мосту.
- Володимир Зеленський 6 серпня висловився щодо останніх ударів по російських кораблях. Президент сказав, якщо Росія продовжить свою агресію у морі, то до кінця війни може лишитися без свого флоту.