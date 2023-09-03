У Чорному морі знищили ворожий катер "Тунець" під час спроби висадки окупантів

Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні. Наші захисники у Чорному морі знищили черговий російський катер.

Загарбники намагалися висадитися. Про це 3 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Українські бійці знищили ворожий катер

В північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але щось не склалося.

Ворог зазнав втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів. Разом до перемоги!

– наголосили захисники.

Дивіться відео знищення ворожого катера

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