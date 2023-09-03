У Чорному морі знищили ворожий катер "Тунець" під час спроби висадки окупантів
3 вересня 2023, 17:03Читать новость на русском
Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні. Наші захисники у Чорному морі знищили черговий російський катер.
Загарбники намагалися висадитися. Про це 3 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Цікаво Якою ракетою Україна могла вдарити по Кримському мосту: Данілов заінтригував заявою
Українські бійці знищили ворожий катер
В північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але щось не склалося.
Ворог зазнав втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів. Разом до перемоги!
– наголосили захисники.
Дивіться відео знищення ворожого катера
Варто прочитати Війна має бути перенесена на територію Росії, – Буданов