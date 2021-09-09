Чорти з політичного пекла і надалі в КСУ, – у DEJURE пояснили конституційну кризу

Причиною кризи є судді, які працюють в Конституційному Суді. Про це написала Венеційська комісія у своєму висновку на запит Президента України Володимира Зеленського.

Згідно з заявою, причиною всіх негараздів є те, що суддів призначають у політичний спосіб. Про це в ефірі на 24 каналі сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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На суддів КСУ так само впливає Росія

За його словами, єдиним способом подолати кризу є ухвалення і встановлення справжньої процедури конкурсного добору на посади суддів КСУ.

Рік минув, а чорти з політичного пекла і надалі в КСУ.

– наголосив Жернаков.

Він зауважив, що на суддів так само впливає Росія, немає конкурсної процедури добору суддів. А також – ніхто не займається тим, щоб приходили доброчесні професіонали.

Верховна Рада голосуватиме за законопроєкт №4533

Вже 10 вересня Верховна Рада має голосувати за законопроєкт №4533, в якому були поправки про справжній конкурсний добір, але їх викинули члени комітету з правової політики. Натомість як сказав Жернаков, там є положення про те, що на місце судді КСУ можуть претендувати нардепи.

"Мовиться про призначення Ольги Совгирі – депутатки від "Слуги народу" – суддею КСУ. Саме під неї ухвалюють цей законопроєкт, щоб сказати: "Дивіться, ми ж зробили реформу КСУ, що ви хочете?", – сказав голова DEJURE.

Жернаков: Ситуація загрозлива

Ольга Совгиря ще у листопаді 2020 року заявила , що готова стати суддею КСУ. Тоді представник президента Федір Веніславський повідомив , що у "Слузі народу" підтримають кандидатуру нардепки.

Експерт пояснив, що є ризики ухвалення законопроєкту в тому вигляді, в якому він є зараз. Жодної реформи не буде кілька місяців, або й років.

Це означає, що потрібно писати та вносити новий законопроєкт. Він повинен проходити всі парламентські процедури, а на це треба, як мінімум, кілька місяців.

Ситуація доволі загрозлива, а ми далі граємо у політичні ігри замість того, щоб запроваджувати справжній конкурсний добір,

– сказав Жернаков.

Він зауважив, якщо ухвалять поправку про те, що нардепам можна претендувати на посаду суддів – таке рішення значно погіршить ситуацію.

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