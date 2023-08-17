Усі – за один день: у Білорусь з Росії раптом прилетіли чотири Мі-35

У Білорусь з Росії 17 серпня раптом прилетіли чотири Мі-35. Вони приземлилися о 18:30 у Мачулищах.

Мі-35 прилетіли з Ростова-на-Дону. Що вони робитимуть на території Білорусі, наразі невідомо.

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До Білорусі прилетіли Мі-35 ВПС РБ. О 18:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлилися 4 вертольоти Мі-35 ВПС РБ, які прибули до Білорусі з Росії,

– мовиться у повідомленні.

Контракти на Мі-35 підписали ще у 2020

Окрім того, у мережі повідомляють, що контракти на ці вертольоти підписали ще у 2020 році. Очікувалося, що вони прибудуть на територію Білорусі ще до квітня 2023 року. Водночас цього не сталося. Заяви посадовців Білорусі тоді дозволяли зрозуміти, що питання вертольотів – не врегульоване. Схоже, тепер справа зрушилася з мертвої точки, й у Білорусі зауважили Мі-35.