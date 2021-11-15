Чотири з мінусом чи три з плюсом, – Корнієнко поставив собі оцінку за розбудову партії

Олександр Корнієнко поставив оцінку своїй роботі на посаді очільника фракції "Слуга народу". За його словами, він попрацював на чотири з мінусом чи три з плюсом.

Про це колишній голова президентської фракції сказав під час брифінгу за підсумками з'їзду "Слуги народу" 15 листопада.

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Корнієнко, відповідаючи на питання журналіста, зазначив, що "слуги" завжди ставлять собі скромні оцінки.

Чотири з мінусом чи три з плюсом. Більше ж не ставимо собі,

– сказав Корнієнко.

Серед проблем, які має партія в регіонах, Корнієнко назвав координацію. Він пояснив, що всередині "Слуги народу" в різних регіонах існують певні розбіжності.

"Десь не вистачає депутатів, десь – ресурсів. Зрозуміло, що ми отримуємо державне фінансування, але його не вистачає. Є різні нестачі, але в наших силах це виправити", – додав віцеспікер парламенту.

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А от новообрана очільниця фракції Олена Шуляк назвала область, яка є найслабшою для "Слуги народу".

Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі,

– запевнила Шуляк.

Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.