Путін лютує через 4 великі провали: у чому серйозно прорахувався Кремль

Путін опинився у вкрай складному становищі, адже розраховував на один результат, а виходить зовсім інший. Низка невдач змушують його вдаватися до відчайдушних кроків.

Звісно ж, на тлі багатьох провалів главу Кремля найбільше турбує його власна безпека. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому Путін посилив обстріли України та які настрої панують у Росії.

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Які тенденції набирають обертів у Росії?

Журналістка, психологиня Лариса Волошина звернула увагу на дивні настрої, які охоплюють все більше росіян: вони впадають у відчай, починають усвідомлювати, що війну треба припиняти, й прямо про це говорять. І тепер їх уже ніхто за це не переслідує.

За її словами, z-воєнкори визнають успіхи Сил оборони та істерять, що російська армія не втримає Південний напрямок, зокрема й Крим. А в оточенні Путіна багато тих, хто вважає, що Україна має віддати Донбас – і тоді треба припиняти війну.

Подібну думку озвучує також речник російського диктатора Дмитро Пєсков, заявляючи, що війна може закінчитися за один день, якщо Україна виведе війська з окупованих територій.

Вони знають, що програють. Але при цьому вважають, що ми маємо їм заплатити,

– сказала Волошина.

Тобто, додала вона, Путін доводить ситуацію до обвалу свого фронту. А росіяни тим часом розраховують на те, що буде припинення вогню. Тобто вони навіть не усвідомлюють, що вже дійшли до краю.

Які настрої панують у Росії: дивіться відео

В яку пастку загнав себе Путін?

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов також зауважив, що у середовищі z-патріотів панує паніка та істерика. Адже нині серйозно страждає логістика російської армії. До того ж навіть ворожі оглядачі вже вбачають розрив між реальністю й тим, що каже Путін.

Росіяни діють абсолютно відірвано від реальності. Та й заяви Путіна зараз такі самі. Він живе абсолютно у вигаданій реальності, де в Росії є якісь успіхи. Хоча насправді нічого серйозного вони не досягають вже близько 3 місяців,

– заявив Богданов.

Ймовірно, глава Кремля вірить, що може знайти таку точку, в якій зможе зламати Україну. Тому він посилив ракетний та дроновий терор, а також активніше погрожує в бік Європи.

На його думку, російський диктатор себе загнав у пастку. Діючи абсолютно відірвано від реальності, Путін може довести Росію до колапсу.

У чому прорахувався Путін: дивіться відео

Чотири великі провали Путіна

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко вважає агонією Путіна масовану атаку на Україну, зокрема, удар по Києву. Річ у тім, що російський диктатор не може похвалитися здобутками, натомість має лише провали.

По-перше, зауважив він, є повний провал на фронті. Адже наступальні дії російської армії провалилися. Весняна кампанія противника не дала результатів, літня кампанія теж не обіцяє нічого хорошого.

ЗСУ звільняють величезний простір. Такого натиску з боку України не було з літа 2023 року. Це фіксують усі,

– наголосив Демченко.

По-друге, є повний провал тилового забезпечення Росії. Сили оборони України взяли під вогневий контроль сухопутний коридор із Донецька до Криму й знищують усі фури, які везуть на півострів військову техніку, пальне та різні матеріали, яких потребує противник.

За його словами, є й інша проблема у Кремля – Ростовська область. Хоч ніхто про це не каже, але вже очевидно, що наступним кроком є Південний військовий округ, штаб якого розташований у Ростові-на-Дону. А це тил Російської Федерації.

Якщо не буде тилу в Ростовській області – не буде жодної війни,

– вважає журналіст.

Адже, якщо українська кілзона за допомогою дронів розшириться на цю територію – у російської армії виникне проблема із забезпеченням.

Путін істерить через 4 великі провали: дивіться відео

І третій провал Путіна: жахлива ситуація, яка склалася всередині Росії – як економічна, так і політична.

Є ще й четверта причина, яка дуже непокоїть очільника Кремля – те, що немає переговорів із Дональдом Трампом. Ймовірно, Путін так намагався вплинути на главу Білого дому, що перетиснув.

Путін дуже переживає, що не буде Трампа. Тоді виникає запитання, а навіщо це все? Навіщо він потрібний? Він же мав домовлятися, а не домовився,

– зауважив Демченко.

Російський диктатор боїться. Саме тому він вдався до запуску "Орешника", спаливши гаражі у Білій Церкві, та завдав ударів "Цирконами" по Києву. З цієї ж причини Кремль укотре пустив у хід Олександра Лукашенка, який видає різні заяви.

Більше про нинішню ситуацію в Росії

Війна проти України дорого обходиться Росії. Однак Путін ігнорує попередження високопосадовців фінансового блоку. Натомість глава Кремля доручає економити на інших сферах.

Тим часом російських еліт турбує сама війна проти України, а також ситуація всередині Росії. Багато хто вважає, що країна наближається до катастрофи. Як пише The Guardian, в еліт цього року "відчутно змінився настрій" та наростає розчарування Путіним.

Війна поступово призводить до певних змін у Росії. Експерти порівнюють теперішню ситуацію з історичними періодами, коли військові поразки або затяжні конфлікти мали наслідки для російської влади.