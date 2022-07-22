Чотири залпи з РСЗВ: окупанти знову обстріляли Нікополь вночі
22 липня 2022 , 00:39Читать новость на русском
Джерело:Євген Євтушенко
російські окупанти продовжують атакувати Нікополь, що у Дніпропетровській області. Вороги вдарили з реактивної системи залпового вогню.
Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної військової адміністрації ввечері 21 липня. Раніше російські окупанти атакували Нікополь в ніч проти 21 липня.
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росіяни знову вдарили по Нікополю
Знову обстріляно місто Нікополь!
– написав Євген Євтушенко.
Він також додав, що російські окупанти запустили чотири залпи з реактивної системи залпового вогню по сплячому місту.
Коротко про останні атаки росіян на Нікополь
- Вночі проти 20 липня російські окупанти знову атакували Нікополь. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранень. З них четверо – діти.
- 19 липня вороги вдарили "Градами" по базі відпочинку у Нікополі. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що люди не постраждали.
- 18 липня російські окупанти випустили по Нікополю 60 снарядів. Унаслідок атаки поранень зазнала 75-літня жінка. Поранену доправили в лікарню.
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