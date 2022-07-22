Чотири залпи з РСЗВ: окупанти знову обстріляли Нікополь вночі

російські окупанти продовжують атакувати Нікополь, що у Дніпропетровській області. Вороги вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної військової адміністрації ввечері 21 липня. Раніше російські окупанти атакували Нікополь в ніч проти 21 липня.

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росіяни знову вдарили по Нікополю

Знову обстріляно місто Нікополь!

– написав Євген Євтушенко.

Він також додав, що російські окупанти запустили чотири залпи з реактивної системи залпового вогню по сплячому місту.

Коротко про останні атаки росіян на Нікополь

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