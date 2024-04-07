Це була перероблена рятувальна шлюпка, – Плетенчук про начинений вибухівкою катер у Румунії

Біля берегів Румунії у середу, 3 квітня, знайшли невідомий човен, який був начинений вибухівкою. Ймовірно, це була перероблена рятувальна шлюпка.

Про це в ефіру телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він також наголосив, що наразі невідомо, чий це міг бути човен, передає 24 Канал.

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Походження човна ще встановлюють

Плетенчук повідомив, що вся інформація щодо човна з вибухівкою, який знайшли у берегів Румунії, наразі уточнюється. Відомо, що це була рятувальна шлюпка, яку "начинили" вибухівкою. Походження цього безекіпажного катера наразі встановлюється.

У будь-якому разі, коментувати те, що відбувається біля берегів іншої країни, я не можу. Можу лише зазначити, що свого часу Росія так само експериментувала з безекіпажними системами й навіть був приклад застосування подібної системи. І, як ви пам'ятаєте, вони неодноразово наголошували, що планують розвивати цей напрям. У них були прорекламовані "Адуванчікі" і ще якийсь виробник,

– зауважив Плетенчук.

Речник ВМС України припустив, що це могли бути такі собі "проби пера". Водночас він вкотре наголосив, що це лише припущення, і на зараз немає перевіреної інформації, що це був за човен.

Невідомий човен біля берегів Румунії: що відомо