Чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться взимку: відома дата

Чемпіонат світу з футболу 2022 року, який заплановано провести у Катарі, відбудеться взимку. Цю інформацію підтвердив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

За даними Football Italia, змагання відбудуться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Це дещо менше, аніж Чемпіонат світу 2018 року, який відбувся у Росії та тривав 32 дні (14 червня – 15 липня).

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Окрім того, також невідомо, скільки команд візьме участь у змаганнях. У 2018 році це були 32 збірні, і 2026 році їх буде вже 48 команд. Чи відбудеться збільшення вже на Чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі, у ФІФА поки не знають. Хоча, за словами Інфантіно, це допомогло б зняти деяку напругу між Конфедераціями щодо кількості представлених збірних.

До слова, Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться одразу у трьох країнах.