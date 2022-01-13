Чудове збіговисько уродів, – Піонтковський про засідання-перформанс ОДКБ

Позачерговий саміт Організації договору про колективну безпеку щодо ситуації в Казахстані відбувся 10 січня. Відеоконференція більше нагадувала збіговисько.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, усім процесом керував недосвідчений Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану.

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"Чудове збіговисько уродів. Соло отримав новачок-дебютант Токаєв", – відзначив Піонтковський та назвав засідання "перформансом".

Токаєв не розумів куди потрапив, – Піонтковський

На думку російського публіциста, президент Казахстану, який очолив засідання, не розумів, куди він потрапив. Це абсолютно розсіяний чоловік у неадекватному стані.

У такому стані, можливо під якимись наркотиками чи заспокійливими, він кричав про мерзотників, які вривались в морги й викрадали трупи своїх спільників, а потім носили загиблі тіла з поля бою,

– відзначив Піонтковський.

Він пояснив, що виявилось, що коли Токаєв говорив про нібито 20 тисяч терористів, серед яких 10 тисяч вбили, виявилось, що немає жодного трупа. "З живих "терористів" у полон захопили тільки одного. Він виявився відомим в Киргизії піаністом. Інтелігентна людина, яка під катуваннями зізнавалась в якихось злочинах", – підкреслив російський публіцист.

Що таке ОДКБ ОДКБ – військовий союз на чолі з Росією, що складається з 6 колишніх радянських держав (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан). Його створили ще у 2002 році. Мета ОДКБ – забезпечити колективну оборону будь-якого члена, який стикається із зовнішньою агресією.

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