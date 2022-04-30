У Чугуєві ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожими обстрілами

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок однієї з ворожих атак спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Як зазначають у ДСНС, 29 квітня о 15:20 вони отримали повідомлення про пожежу. Вона виникла після того, як ракета російських загарбників влучила в ангари, господарчі будівлі та гаражі.

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Масштабну пожежу вдалося загасити під вечір

Рятувальники підкреслили, що пожежа була масштабною. Її площа склала приблизно 3000 квадратних метрів. Тож для того, щоб приборкати полум'я, приїхали 10 пожежних машин і 50 співробітників ДСНС.

Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося ближче до вечора, об 17:05. А от повністю приборкати вогонь, який розгорівся внаслідок влучання ворожої ракети, – о 20:20.



У Чугуєві ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару / Фото ДСНС



У Чугуєві ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару / Фото ДСНС



У Чугуєві ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару / Фото ДСНС



У Чугуєві ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару / Фото ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину

Так, 27 квітня вони атакували той же Чугуїв. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих мешканців.

Наступного дня, 28 квітня, о 10:00 російські окупанти відкрили вогонь по селищу Покотилівка. Відомо як про поранених, так і загиблих від ворожої атаки. Поруйнувати ворогові вдалося декілька десятків житлових будинків, а також місцеву школу.

Того ж дня у Харківській ОВА зазначили, що область обстрілювали цілий день. Окупанти били по ній з артилерії.

Пізніше стало відомо, що 28 квітня окупанти 16 разів атакували сам Харків. Причому, двічі з РСЗВ "Град" і "Смерч".

Цієї ночі у Харкові теж було неспокійно. Станом на 01:45 у місті лунали вибухи. Тож мешканців закликали залишатися в укриттях, щоб не наражати себе на небезпеку.

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