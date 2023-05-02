Чули 3 вибухи: у Брянській області – знову підрив на залізниці, перекинулись вагони

У російській Брянській області знову неспокійно. Ввечері 2 травня там трапився підрив на залізниці.

Внаслідок інциденту перекинулися вагони. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Брянській області стався підрив на залізниці

У Брянській області 2 травня знову підірвали залізничні колії, внаслідок чого там перекинулися вантажні вагони. Цього ж дня російські ЗМІ повідомляли про аналогічний інцидент на Брянщині.



У Брянській області підірвали колії / Фото росЗМІ

Джерело повідомило нам, що було чутно 3 вибухи. З колій зійшли 2 – 3 вагони. На місце прибули пожежники. Диверсія сталася близько 30 хвилин тому (приблизно о 19:48 за Києвом – 24 Канал),

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що напередодні в Брянській області внаслідок ще одного вибуху "невстановленого пристрою" зійшов з рейок поїзд, що перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.

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Вибухи пролунали неподалік від станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу, що прямував із Брянська на Карачев. Загалом він налічував 70 вагонів.

Російські журналісти не можуть ніяк визначити, скільки саме вагонів перекинулося. Хтось каже, що їх було 8, інші ж заявляють про 20. Також з колій нібито зійшов і сам локомотив.

Внаслідок вибуху перекинулися вагони:відео

Унаслідок вибухів нібито ніхто не постраждав. Основний потяг також не зазнав ушкоджень – перекинуті вагони відчепили й поїзд вирушив далі.

Попри це, рух на ділянці Сніжетська – Білі Береги призупинили. Вибухівку нібито заклали в декількох місцях на залізничному полотні. "Диверсантів" наразі шукають.

Рух на ділянці, де пролунали вибухи, призупинили: відео

Губернатор Брянської області вже підтвердив підрив залізничних колій. За його словами, там здетонував "невстановлений вибуховий пристрій".

Очевидно, що пошуки винних у вибухах на залізниці йдуть дуже погано. За інформацією джерел російських журналістів, "диверсії", які сталися сьогодні та 1 травня на 136 кілометрі колії Брянськ – Унеча, могли здійснити одні й ті самі люди.

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