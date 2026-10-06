Чума в РФ: чи може Росія її використати як біологічну зброю

Випадок смерті 28-річної співробітниці Іркутського НДІ боротьби з чумою вже викликав занепокоєння в різних країнах. Хтось навіть висловлює побоювання, що Росія займається розробкою біологічної зброї.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, насправді історія тут дійсно загадкова. Однак варто пам'ятати, наскільки загрозливою є біологічна зброя.

Чи може Росія розробляти біологічну зброю?

Як наголосив Ступак, спростувати те, що Росія займається розробкою біологічної зброї, фактично неможливо. Однак навряд чи там ризикнуть щось таке застосовувати на війні проти України. Адже ризики будуть високими і для них самих.

З ядерною зброєю простіше. Запускають ракету – і вона вибухає далеко від місця запуску. А з біологічною є питання. Ти ж не знаєш, куди воно піде. Умовно, запустять там ракету, начинену спорами цієї чуми. Але ж є вітер. Воно може рознести хворобу повсюди. Зокрема і в саму Росію,

– сказав Ступак.

Окрім цього, ситуація з випадком чуми в Росії вже не на жарт стривожила й інші країни. До прикладу, Сполучені Штати вже активно відстежують ситуацію та розробляють можливі варіанти, як реагувати на спалах цього захворювання.

Чи може Росія розробляти біологічну зброю: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, в Росії померла 28-річна співробітниця місцевого науково-дослідного інституту боротьби з чумою. Вона буцімто розбила пробірку зі збудником, а через тиждень померла від пневмонії. Згодом тамтешня влада ізолювала близько 200 людей, які могли контактувати з жінкою.

При цьому російський епідеміолог Михайло Фаворов, який мешкає у США, вважає цю версію неправдивою. За його словами, такі фахівці працюють у захисних костюмах. Також лунали версії, що Росія розробляє біологічну зброю, а в інституті могли займатися розробкою вакцини для окупантів.