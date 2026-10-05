США відстежують ймовірний спалах чуми у Росії, – Axios

Білий дім почав відстежувати ситуацію, пов'язаною із випадком нібито чуми на території Іркутської області Росії. Американці проінформовані та розробляють можливі варіанти реагування на спалах захворювання.

Про це повідомило Axios.

Реакція США

Представник Білого дому запевнив, що адміністрація Дональда Трампа отримала дані про захворювання та карантинні заходи в російському регіоні. Команда лідера США оцінює варіанти реагування.

Як зазначило видання, чума – потенційно смертельна бактеріальна інфекція. Втім, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, за умови своєчасної діагностики вона успішно лікується антибіотиками.

Що відомо про спалах, ймовірно, чуми в Росії

Наприкінці вересня в Іркутській області померла 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в місцевому науково-дослідному інституті боротьби з чумою. Медіа стверджували, що дівчина начебто розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Вже за кілька днів її госпіталізували з тяжкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня пацієнтка померла.

Опісля влада ізолювала кілька медичних закладів та помістила під нагляд близько 200 осіб, що могли контактувати з Шипіловою. Губернатор регіону Ігор Кобзєв переконує, що результати тестів у осіб, що на карантині, негативні. Російські органи охорони здоров'я стверджують, що смерть науковиці настала внаслідок "пневмонії невідомої етіології", а подальші дослідження не виявили мікроорганізмів.

Масштабне приховування фактів

Провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який живе у США, назвав версію про розбиту пробірку сміховинною, оскільки в таких лабораторіях працюють у захисних костюмах.

Наразі відбувається масштабне приховування фактів від громадськості,

– вважає експерт.

За словами Фаворова, ситуацію загострює й той факт, що до регіону терміново прилетіла головна санітарна лікарка Росії Анна Попова. Тим часом у місті Шелехов на місцевому алюмінієвому заводі вже запровадили обов'язковий масковий режим для працівників.