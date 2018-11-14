"Чума XXI століття": чому науковці так і не знайшли ліки від хвороби Альцгеймера

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороба Альцгеймера у найближчі десятиліття стане головною проблемою для людства. Хоча за останні два роки біологи досягли певних успіхів щодо розуміння як самої хвороби, так і її причин, однак вченим так і не вдалося створити ефективні ліки.

Про це розповів професор університету Дюссельдорфа Дітер Вілльболд, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"За останні роки було створено десятки препаратів, які або полегшують симптоми хвороби Альцгеймера, або дещо гальмують її розвиток, якщо їх приймати на найбільш ранніх етапах дегенерації нервової тканини. Жодних реальних ліків, здатних позбавити людину цієї недуги, поки немає", – переконує вчений.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

За його словами, відсутність реального прогресу в цьому напрямку є пов'язаним з тим, що ми поки не розуміємо механізмів, які змушують клітини мозку накопичувати в собі тау-білок, бляшки бета-амілоїду, клубки альфа-синуклеїну та інших потенційних винуватців розвитку нейродегенеративних хвороб.

"Додаткова проблема полягає в тому, що видимі симптоми хвороби Альцгеймера, такі як втрата можливості запам'ятовувати нову інформацію та погіршення когнітивних здібностей, проявляються на останніх етапах її розвитку, коли в мозку людини вже є забагато бета-амілоїду, вивести який з організму вкрай важко", – додає науковець.

Як зауважив біолог, боротьба з поодинокими ланками бета-амілоїду не має сенсу.

Навіть якщо зменшити їх концентрацію на 20-30%, ефект від цього буде майже нульовим. Це підтверджує і практика – упродовж останніх років колеги часто розробляють препарати, що знищують ці молекули, і всі вони провалилися у клінічних випробуваннях. З цієї ж причини не працюють і різні імунологічні підходи. Синтетичні антитіла, здатні з'єднуватися з "будблоками" бета-амілоїду, не заважають їм формувати більш складні структури та вбивати нейрони до того, як помічені ними білкові клубки буде знищено імунною системою,

– зазначає професор.

Крім того, продовжує Вілльболд, антитіла можуть з'єднуватися лише з деякими типами подібних "стопок", ігноруючи інші комбінації білкових "цеглинок", а у такому разі відбудеться щось схоже, як під час зараження ВІЛ та іншими вірусами.

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"Та частина, яку антитіла не "побачать", стане розмножуватися, поступово заповнить порожні ніші та почне знищувати клітини", – пояснив фахівець.

До слова, нещодавно вчені з Каліфорнії знайшли спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера за допомогою штучного інтелекту.