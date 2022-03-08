Чуєш, сволото, – українські прикордонниці нагадали Путіну його "красавіцу"

У Міжнародний день за права жінок українські прикордонниці звернулися до Путіна та його орди. Вони закликали окупанта скласти зброю, поки не пізно.

У наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів

Українки звернули увагу на помилковість вторгнення росіян, які думали, що українки будуть їх зустрічати з квітами.

Варте уваги Путінська "денацифікація" – це чистий нацизм, – Зеленський

Та наші військові готові копати шанси, рубати дрова, а головне – стріляти!

Здайся поки не пізно. Знай хлопчику, що в наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів,

– йдеться у зверненні.

Наші жінки відповіли Путіну на жалюгідне висловлювання про вторгнення в Україну "Нравится, не нравится терпи моя красавица".

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