Чуєш, сволото, – українські прикордонниці нагадали Путіну його "красавіцу"
8 березня 2022 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
У Міжнародний день за права жінок українські прикордонниці звернулися до Путіна та його орди. Вони закликали окупанта скласти зброю, поки не пізно.
У наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів
Українки звернули увагу на помилковість вторгнення росіян, які думали, що українки будуть їх зустрічати з квітами.
Варте уваги Путінська "денацифікація" – це чистий нацизм, – Зеленський
Та наші військові готові копати шанси, рубати дрова, а головне – стріляти!
Здайся поки не пізно. Знай хлопчику, що в наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів,
– йдеться у зверненні.
Наші жінки відповіли Путіну на жалюгідне висловлювання про вторгнення в Україну "Нравится, не нравится терпи моя красавица".
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