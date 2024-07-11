Кількість росіян просто нереальна: бійці 24 ОМБр розповіли, яка зараз ситуація в Часовому Яру

Росіяни спопеляють Часів Яр мінометами, дронами та термобаричними бомбами. Військові показали, як зараз виглядає зруйноване окупантами місто.

Разом із бійцями 24 ОМБр імені короля Данила, яка була передислокована для оборони Часового Яра у місті побували журналісти. Також військові розповіли, що буде, якщо росіянами вдасться захопити місто.

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Ситуація у Часовому Яру

Військові розповіли, що пересування Часовим Яром нагадує лотерею, адже ворог обстрілює місто хаотично та непередбачувано. Вони зазначають, що через це пересуватися потрібно непомітно – маскування може вберегти життя.

Противник намагається скувати нашу логістику, в першу чергу дистанційним мінуванням. На цих мінах, на жаль, підривається багато наших бійців, і вони отримують важкі ампутації. Росіяни обирають собі ціль – позицію або бліндаж, і просто цілий день її розбирають. До тих пір, поки людям на цих позиціях не буде де сховатись і вони всі не стануть "триста" (поранені – 24 Канал) або "двісті" (загиблі – 24 Канал),

– розповідає військовий "Салют".

Окупанти використовують артилерію, міномети, БПЛА, безпілотники, що скидають бомби, і термобаричні бомби. Ці бомби спеціально розроблені для ураження закритих приміщень – росіяни використовують їх для руйнування інфраструктури, зокрема житлових будинків.

"Противник зазнає величезних втрат, оскільки він йде не знаючи куди: мовляв, стій на цій позиції і все. Ми їх знищуємо, але нам бракує піхоти. Співвідношення живої сили тут навіть більше, ніж 1 до 10, їхня кількість просто нереальна: у Росії людей як піску в пустелі. Їхні втрати для нас не відчутні", – каже боєць "Бодя".

Військовий зазначив, що у разі, якщо почнуться якісь активні дії у напрямку Новодмитрівки, Миколаївки та Костянтинівки – якщо окупанти захоплять Часів Яр, то будуть просуватись на цьому напрямку та накопичувати резерви.