"ХАМАС не "ІДІЛ": чому стаття CNN про війну в Ізраїлі обурює

26 жовтня на сайті CNN з'явилася надзвичайно знаменна стаття "Союзники Ізраїлю побоюються, що він може потрапити в пастку в Газі, оскільки ХАМАС та його прихильники прагнуть ширшого конфлікту". Більше про це – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Її вступна частина, що характеризує ситуацію на Близькому Сході, практично дослівно збігається з аналізом, представленим мною в тексті "Як Захід може і повинен перемогти в IV світовій війні". Ні, Сем Кілі – старший міжнародний кореспондент CNN – не займався плагіатом, наші спільні оцінки з ним досить очевидні. Але, як ви побачите нижче, рекомендації, які ми з них запропонували Заходу, прямо протилежні.

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Спільне бачення ситуації

Отже, жахливий за своєю безмежною жорстокістю теракт 7 жовтня став першим кроком у задуманій Тегераном (за зацікавленою співучастю Москви) багатоходовій комбінації щодо остаточного вирішення єврейського питання на Близькому Сході.

Замовлені організаторами неймовірні звірства, які демонстративно транслюються live всьому світу, мали одну мету – зробити неминучою наземну операцію армії Ізраїлю зі знищення інфраструктури та особового складу ХАМАС.

Коли ж армія глибоко загрузне у важкій тривалій зачистці руїн і підземель Сектора Гази, куратори перекинуть на Північ Ізраїлю 50-тисячну орду головорізів "Хезболли". Цей нехитрий задум був настільки очевидний, що вже наступного дня його частково зірвали США, які прокинулися нарешті від політкоректного сну лідером вільного світу.

Два авіаносні сполучення і дуже добрі слова Джо Байдена, Ентоні Блінкена, Ллойда Остіна — переконливий аргумент для "Хезболли" та її кураторів. Тепер вона, швидше за все, обмежиться постійними обстрілами та вилазками, не наважуючись на масштабне вторгнення. Ізраїль завдяки своєму могутньому союзнику отримає можливість, не відволікаючись на інші серйозні виклики, довести до кінця зачистку Гази. Здавалося б, дуже сприятлива перспектива Ізраїлю.

Але збігаються й наші із Семом Кілі скептичні оцінки ситуації наступного дня після подібної умовної "перемоги".

На тлі незвично високих втрат серед ізраїльських військовослужбовців і спільного виття ісламських фашистів і західних лібералів про страждання мирних жителів Гази постане нерозв'язна проблема – що робити з парою мільйонів цих мирних.

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Особливо, коли залишилася недоторканою і безкарною іранська грибниця ісламістського терору, яка безперервно породжує, фінансує та озброює подібні хамаси та хезболли по всьому Близькому Сходу.

"Тепер про наші з CNN стилістичні розбіжності"

Союзникам (Ізраїль, США) треба усвідомити, що в ході оголошеної їй "віссю зла" тотальної війни на знищення є дві більше невідкладні проблеми, ніж справедлива помста ХАМАС. Тому їм варто дещо змінити послідовність ходів, різко перехопивши військову, політичну та психологічну ініціативу.

По "Хезболлі" потрібно завдати удар потужністю двох авіаносних з'єднань США і ВПС Ізраїлю. Тоді знищиться військова інфраструктура "Хезболли" та фешенебельні особняки її керівництва у Бейруті. Реалізується саме те, що добрий дідусь Байден обіцяв "організації" 8 жовтня, якщо та сунеться в Ізраїль.

Так от, з усіх формальних підстав на момент написання цього тексту ця "організація" вже більш ніж "сунулася".

Справедлива акція відплати терористам "Хезболли" за всі злочини, які вони вже скоїли і які ще лише готуються, має самостійне політичне і військове значення. Це також необхідна попередня умова для проведення головної операції союзників – повітряного удару по Ірану.

Ізраїль давно попереджає, що він завдасть такого удару у разі наближення Ірану до володіння ядерною зброєю. США також неодноразово заявляли, що не виключають військового вирішення іранської ядерної проблеми. А зовсім недавно Пентагон оголосив, що, за даними американської військової розвідки, аятоли перебувають лише за два тижні від отримання першої ядерної боєголовки. Зволікати більше не можна. Ізраїль завжди наголошував, що він самостійно здатний провести ядерну кастрацію Ірану.

Але за нинішніх обставин список цілей повітряного удару по Ірану має бути суттєво розширений. Ізраїль наодинці вже не впорається. Іранське військово-політичне керівництво, що веде світову війну на фізичне знищення Ізраїлю та моральне знищення США, гірше за "ІДІЛ" і повинне бути нещадно ліквідоване. Тому список цілей, крім усіх об'єктів ядерного комплексу та ракетної індустрії Ірану, повинен передбачати й центри прийняття рішень (аятоли за списком, починаючи з верховного і керівництва КВІР).

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Після двох нищівних ударів союзників по "Хезболлі" та Ірану відкладена наземна зачистка ХАМАС, який одразу втратив своїх спонсорів і натхненників, проходитиме в абсолютно іншій політичній і психологічній атмосфері. Втрати ізраїльських військовослужбовців виявляться значно меншими, ніж це передбачається сьогодні.

У відповідь на запитання, а що робити з Газою далі, за відсутності іранських ісламофашистів, можуть з'явитися цілком конструктивні відповіді. Не лише Газа, а й увесь Близький Схід зможе безперешкодно продовжити свою позитивну трансформацію на кшталт угод Авраама.

Вдарити по "Хезболлі" та Ірану союзникам все одно доведеться. Але завдати цих двох послідовних ударів саме сьогодні набагато ефективніше, ніж після виснажливої експедиції ЦАХАЛ до підземелля Гази.

Цинічна рекомендація CNN

А що пропонує колега із CNN? Здавалося б нічого. Він кілька разів прокручує наші з ним загальні оцінки, посилюючи у своєї цільової аудиторії (ліве крило демократичної партії) відчуття безвиході становища Ізраїлі. Потім він нарешті вкидає у її підсвідомість той продукт, заради якого він і писав весь свій лонгрід. Він пропонує сміливий альтернативний погляд на ХАМАС, рішуче полемізуючи з Беньяміном Нетаньяху, і з Байденом, і з багатьма іншими західними політиками, які порівняли ХАМАС з "ІДІЛ".

"ХАМАС – це не "ІДІЛ". ХАМАС справді сподівається створити палестинську державу, засновану на вченні ісламу. Але він не має претензій на халіфат. Важливо відзначити, що він також не має історії нападів за межами Ізраїлю та палестинських територій, і він не використовував інтернет для всесвітніх спроб радикалізації", – мовиться у статті.

Ось вона, відверта рекомендація між рядками старшого міжнародного кореспондента. Як же видає його це слово "важливо". Важливо для СNN, що ХАМАС не має "історії нападів за межами Ізраїлю". "Вони не вбиватимуть наших дітей! Лише єврейських. Тому тримайте обома руками дідуся Байдена і не дозволяйте йому йти на бездумне розширення конфлікту".

Цим найближчими днями і займатиметься все ліве крило демократичної партії, включаючи 40 – 50 членів Конгресу. Звичайно, їм протистоятиме Блінкен, який сказав ізраїльтянам в Єрусалимі чудові слова:

"Ви можете бути досить сильні, щоб самостійно захистити себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо тут, на вашому боці".