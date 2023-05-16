CNN пише про ймовірне пошкодження Patriot у Києві: що кажуть у Міноборони

У ніч на 16 травня Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. Американське видання з посиланням на джерела в американському уряді пише, що ЗРК Patriot, ймовірно, був пошкоджений, але не знищений.

Нагадаємо, що спершу про це заявило російське Міноборони. Однак у Повітряних силах відмовились коментувати інформацію "російських джерел".

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Що кажуть у США

За даними CNN, наразі в Штатах оцінюють рівень пошкоджень. Власне, від цього залежить, чи потрібно буде повертати Patriot за кордон, чи систему зможуть відремонтувати в Україні.

Додамо, що наразі Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одну наші воїни отримали від США, а ще одну – спільно надали Німеччина та Нідерланди. Наразі невідомо, котра з цих систем могла бути пошкоджена.

Водночас представник Ради Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі не зміг підтвердити таку інформацію.

Як відреагували в Україні

Журналісти 24 Каналу намагаються отримати коментар щодо ситуації у Повітряних силах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже прокоментувала цю інформацію. Вона зауважила, що нічна ракетна атака та її наслідки стали лейтмотивом обговорень в проросійських телеграм-каналах.

Російські помийки активно поширюють інформацію про нібито знищення батареї Patriot однією ракетою "Кинджал". Крім того, пропагандисти заявляють, що "додатково знищено ще й 2 одиниці Iris-T".

Однак, за словами Маляр, такими повідомленнями Росія просуває свій наратив про військову могутність держави. Заступниця міністра нагадала, що незмінним інформаційним фоном наративу про могутність Росії залишається висвітлення ситуації довкола Бахмута де окупанти буцімто демонструють успіхи.

Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу,

– стверджує Маляр.

Вона також додала, що маніпуляції в інформаційному просторі мають на меті створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти.

Що відомо про нічну атаку Києва