Чи дадуть Україні літаки на новому "Рамштайні": політолог назвав можливі сценарії

Новий "Рамштайн" вже негласно називають авіаційним. Проте наразі невідомо точно, чи передадуть партнери літаки та бомбардувальники. Політолог припустив можливі сценарії для України від зустрічі "Рамштайн".

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він вважає, що не варто очікувати "проривів" від нового "Рамштайну", який відбудеться вже за тиждень.

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За його словами, серед партнерів триває серйозна дискусія. Він скептично ставиться до надання нам авіації найближчим часом і вважає, що, скоріше за все, на "Рамштайні" ми наблизимося на крок до цього.

Саакян назвав можливі сценарії щодо авіації на "Рамштайні":

союзники можуть, наприклад, заявити про готовність забезпечити навчання наших пілотів,

або розпочнуть комунікацію щодо того, які саме літаки може отримати Україна.

Наприклад, певні країни можуть взяти на себе гарантії проінвентаризувати можливості передачі авіації Україні, скільки в них літаків на виробництві тощо,

– припускає політолог.

Хоча все ж експерт надіється, що Україні таки нададуть авіацію в результаті зустрічі "Рамштайн-9".

"Разом з тим мій оптимізм щодо отримання літаків базується на іншій інформації і з "Рамштайном" це не зовсім пов’язано, а з Мюнхенською конференцією. На полях цієї конференції відбудуться конкретні зустрічі та дискусії і на цьому майданчику Україна може просунутися в питанням авіації", – каже Саакян.

На його думку, є ще двосторонні комунікації, робота по різних відомствах, і тут є приводи для оптимізму.

Чи впливають на допомогу корупційні скандали

Політолог додав, що які б корупційні скандали не були в Україні, військова підтримка Заходу буде продовжуватися. "Водночас її якість, інтенсивність та готовність допомагати "в довгу" буде залежати від нашого реноме (репутації – 24 Канал)", – сказав він.

Саакян вважає, що корупційними скандалами Україна не псує вже зараз свою підтримку, але "ми послаблюємо наші позиції на майбутнє".

Тому зараз і "Рамштайн", і Мюнхенська конференція пройдуть для України добре, ми ще в "хвості інерції" і зараз міцності ще є. Але треба бути обережними, бо ми ситуацію навколо Міноборони потрапили в "болючу рану", яку ми намагалися ігнорувати,

– заявив політолог.

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