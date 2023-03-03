Наші Джавеліни допомогли втримати Київ і відбити Гостомель, – інтерв'ю глави Міноборони Естонії

Війна в Україні наближається до вирішальної стадії, а Захід намагається наповнити українську армію достатньою кількістю артилерійських боєприпасів. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу голова Міноборони Естонії Ханно Певкур розповів про постачання зброї для України від Естонії, а також про готовність НАТО до боротьби з можливими загрозами.

Понад рік минув з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу безліч країн змінили своє ставлення до боротьби українського народу проти невмотивованої агресії росіян. Водночас Естонії не довелося змінювати свою думку, адже активна підтримка з боку цієї країни почалася ще задовго до початку вторгнення.

До теми Міністр борони Естонії прибув до Києва та оголосив про черговий пакет військової допомоги

У неділю, 26 лютого, до Києва з візитом приїжджав міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Ми також мали чудову нагоду поспілкуватися з паном міністром – подякувати йому та його країні, а також розпитати про нові загрози, з якими може зіштовхнутися Україна та Європа.

Перші дні війни та загроза для країн Балтії

Чи пам'ятаєте ви 24 лютого 2022 року? Чим вам запам'ятався той день? Чи було побоювання, що Росія може вторгнутися не лише в Україну, а й у країни Балтії, адже про це теж тоді активно говорили?

24 лютого – День незалежності Естонії. Ми прокинулися, знаючи, що у нас День Незалежності, і, власне, ми прокинулися на війні. Тож, звісно, цей день не був звичайним днем у багатьох розуміннях.

Ні, в мене не було жодного відчуття, що Росія також може вторгнутися в Естонію чи країни Балтії, тому що у нас достатньо розвідувальних даних, і ми знаємо, що Росія здатна зробити. Саме тому в нас було розуміння, вже за кілька тижнів – до чого Росія готується в Україні.

Багато людей не вірили, але це все одно сталося. Тож, схоже, того дня решта керівництва країни змушена була змінити свої промови. І ще до того, як вони згадали про повномасштабну війну, ми вже почали допомагати Україні.

Перші "Джавеліни" ми відправили ще перед війною в січні. Ми знаємо, наскільки ці "Джавеліни" допомогли втримати Київ, а також відбити Гостомель.



Глава Міноборони Естонії розповів про перші дні вторгнення в Україну / фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Чи готові в НАТО воювати з першого пострілу

Станом на зараз, чи готовий східний фланг НАТО витримати можливу атаку з боку Росії і що змінилося за рік?

Справа не в східному фланзі НАТО, а в тому, щоб НАТО був готовий воювати з першого пострілу. І це чітке розуміння вже з Мадридського саміту, що найбільшою загрозою для НАТО є Росія. А це також означає, що східний фланг має бути в безпеці.

Наскільки я розумію, і я весь час говорив про це, східний фланг є входом до НАТО. Отже, коли вхідні двері відкриті – усі двері відкриті. Коли вхідні двері закриті, ви все ще можете відкрити інші двері. Отже, тут, у посольстві, вхідні двері були зачинені, але інші двері відчинені. Це той самий принцип – треба тримати вхідні двері замкненими. І ось чому східний фланг НАТО такий важливий, і ось чому незабаром у квітні ми оприлюднимо нові плани для обох країн, і це саме те, що нам потрібно для гарантування безпеки НАТО.



Чи готові в НАТО захищати союзників від можливої агресії / фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Як в Естонії сприймають російськомовних в армії

В Естонії проживає досить велика діаспора росіян (якщо я не помиляюся, то за переписом 2021 року понад 23%). Серед іншого, росіяни також входять до складу естонської армії. Міноборони має якісь застереження з цього приводу?

Якщо ви є громадянином Естонії, ви також зобов'язані проходити строкову службу. Ми приймаємо всіх наших громадян, як громадян Естонії, ми не робимо жодної різниці. І це також означає, що так, вони є і в естонській армії.

І, знаєте, справа не в тому, якою мовою ви розмовляєте, а в тому, що у вас на серці і в голові. Тож у цьому сенсі ми не бачимо жодних проблем у тому, що у нас також є громадяни, які походять з російськомовних сімей, але всі вони чудово говорять естонською мовою і є громадянами Естонії.

Мільйон боєприпасів від Євросоюзу

У січні Естонія фактично передала Україні всі свої 155-мм гаубиці. Протягом усього повномасштабного вторгнення Естонія є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Як ви вважаєте, чому деякі країни Західної Європи не поспішають брати з вас приклад?

Ну, так. Це правда, що Естонія, безумовно, є найбільшим донором України, а також сьогодні я оголосив про новий пакет.

Цей пакет розроблений спеціально для українських спецпідрозділів. Ми також передали третій військово-польовий госпіталь, який ми зробили разом з Нідерландами та Норвегією. І, безумовно, ми продовжимо нашу допомогу Україні, це точно. Загалом це 1,1% допомоги від нашого ВВП.



Естонія чи не найбільше допомагає Україні / фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

І моє послання моїм західним союзникам і західним друзям завжди полягало в тому, що всі ми повинні робити те саме, тому що коли ви візьмете таку ж частку зі свого бюджету, допомога Україні може бути в 10 разів більшою. Тому що на цей час – це близько 50 мільярдів доларів.

І коли ми беремо ВВП 54 країн, які входять до формату "Рамштайн", то ці країни мають ВВП приблизно 50 трильйонів, тож якщо взяти 1% від цього, це може бути 500 мільярдів. Отже, ви знаєте, коли ми дали 50 мільярдів, а могли б дати 500 мільярдів, навіть якби це було 100 мільярдів, тоді хід війни міг би бути зовсім іншим. Ось чому я завжди звертаюся до своїх друзів із тим, що нам потрібно зробити більше, усім союзникам. І я вірю, що Естонія має право, і навіть більше права, говорити, що ми зробили так багато.

Нещодавно Жозеп Боррель закликав інші країни активніше передавати боєприпаси в Україну і навіть коштом власних запасів, оскільки їх можна буде поповнити пізніше. Як ви оцінюєте ставлення ваших колег, інших міністрів оборони країн ЄС до цієї ситуації?

Естонія виступила з ініціативою відправити в Україну щонайменше 1 мільйон снарядів для 155-мм гаубиць, і ми продовжуватимемо тиснути на наших союзників, щоб вони зробили те саме.



Естонія хоче більшого від Європи щодо допомоги Україні / фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Я знаю, що на наступній зустрічі міністрів ЄС 7 і 8 березня це буде обговорюватися. І Жозеп Боррель виступить із власним планом щодо того, як це виконати або як продовжити цю пропозицію чи ініціативу, яку виклала Естонія. Це наш обов’язок, щоб знайти найкраще рішення, тому що, в основному, є три варіанти:

По-перше, ми візьмемо те, що є в наших запасах.

По-друге, ми візьмемо ту частину цих контрактів, які ми вже розмістили, але ще не виконали.

І по-третє, що ми будемо робити нові закупівлі у європейських виробників, і ми будемо купувати у промисловості нові снаряди.

Отже, це три можливі способи отримати один мільйон снарядів. І, звісно, ми будемо продовжувати просувати це питання, щоб усі зрозуміли, чому це так важливо зараз для України.

Коли будуть винищувачі і в чому проблема

Нас усіх зараз найбільше хвилює нестача зброї. Чи є шанс цього року домовитися в рамках НАТО про передачу Україні літаків F-16, а також ракет великої дальності?

Що ж, я вважаю, що простіше говорити про ракети великої дальності та про те, чому ми все ще повинні продовжувати переговори щодо винищувачів, тому що справа не в надсиланні літаків – а в можливостях. І коли ми говоримо про можливості, це означає також і повітряні авіазаправники, і запасні частини, це також про технічне обслуговування, навчання пілотів, аеропорти та роботу з технічного обслуговування та створення складів – отже, ви знаєте, це повний ланцюжок усього, що вам потрібно, щоб надати винищувачі – це все про можливості, а не просто про надання винищувачів.

Так само немає сенсу просто давати танк, тому що вам потрібна підготовка, вам потрібно мати паливо, вам потрібно мати запчастини, технічне обслуговування і тому подібне. Тому ви не думаєте, що завтра я дам вам один F-16 і це вирішить усі проблеми. Також ми знаємо, що протиповітряна оборона працює з обох сторін – і з українського боку, і з російського. Отже, це означає, що ЄС не так легко надішле винищувачі, для чого ще важливіше отримати контроль "на землі", а для цього вам потрібно більше переваги на землі.

Військові можливості Росії та майбутня перемога України

У жовтні ви сказали, що Росія здатна відновити свій військовий потенціал за 2 – 4 роки. Ви скептично оцінювали ефективність введених санкцій проти Росії. Як ви можете оцінити ситуацію станом на сьогодні?

Що ж, санкції ще можуть бути сильнішими. І санкцій може бути більше. Я повністю підтримую це, і, знаєте, якщо є щось додаткове, що можна додати – ми повинні це зробити і знати, що люди працюють над цим, щоб надавити ще сильніше.

Щодо можливостей Росії – вони здатні їх відновити швидше чи пізніше. 2 роки, 3 роки чи менше – навіть неважливо. Росія все ще має достатньо можливостей, щоб становити для нас загрозу, і це означає, що ми повинні бути готові разом із нашими союзниками стримувати Росію.

І щоб наші люди зрозуміли, що Естонія захищена, і це саме те, що ми робимо – інвестуємо цього року 2,8% ВВП, а наступного – 3,2% усього ВВП на оборону, щоб отримати нові можливості. У нас мало часу на це, але я можу вас запевнити, що ми робимо багато для того, щоб гарантувати нашому населенню мир.

Ханно Певкур розповів, що означає для нього перемога України / фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Як Ви особисто бачите перемогу України і як її зараз бачить народ Естонії?

Народ Естонії завжди разом з українським народом. А для нас перемога – це те, про що ви говорите, як ви бачите перемогу. І якщо для вас перемога в тому, що Росія піде геть з України, то для нас, звичайно, це те ж саме.

І естонський народ повністю підтримує український народ, і, звичайно, нашою метою має бути те, щоб Україна знову була повністю вільною. І щоб українська територія була недоторканною. Тому мені більше нічого сказати, і я лише хочу додати, що ми разом у цій боротьбі, тому що це не лише про український народ, який бореться за українську землю, це український народ, який бореться за вільний світ і за світ, у якому править закон. І тому для вас так важливо перемогти.