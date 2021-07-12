У Дагестані дівчата зірвалися з гойдалок прямісінько в каньйон: моторошне відео 18+

У Дагестані дівчата зірвались з гойдалок та полетіли прямісінько в каньйон. На щастя, під гойдалками був майданчик.

У телеграмі повідомили, що дівчата гойдались на каруселі. Очевидці знімали це на відео, аж поки не обірвався трос.

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Дівчата з гойдалки впали в каньйон

На відео помітно, як двоє дівчат катались на гойдалках. Потім трос різко обірвався, дівчата спробували загальмувати, однак зірвались у прірву.

Дівчата зірвались просто в каньйон: дивіться відео

(Обережно! Не радимо дивиться відео вразливим людям)

Дві туристки ледь не полетіли в Сулацький каньйон,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, постраждалі відбулися ударами. Очевидно, дівчата мали б бути пристебнуті, однак вони тримались тільки руками.

Дівчата впали на майданчик з настилом, а не у каньйон

Видання "Обозреватель" повідомило, що дівчата впали не у прірву. Вони приземлились на майданчик з настилом, який був розміщений нижче гойдалки.

Дві дівчини отримали тільки переляк та легкі травми. Вибратися назад на гору їм допомогли очевидці.

На місце інциденту приїхала поліція та прокуратура. Вони почали перевірку.

Де розташований Сулацький каньйон: дивіться на карті

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