На дахах будинків – вогневі позиції: росіяни цинічно не дають евакуювати людей з Херсонщини

На лівому березі Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС ситуація критична. Люди залишилася з трагедією сам на сам.

Абсолютно ніхто не може їм допомогти. Навіть волонтери, військові та ДСНС не можуть дістатися до лівобережних населених пунктів. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Хіба що можна спостерігати з квадрокоптерів, де перебувають люди й благають про допомогу. Але дістатися до них неможливо,

– констатував депутат.

Мешканці багатостраждальних Олешок та інших населених пунктів залишилися сам на сам з цією бідою. Як розповів Хлань, вони вже не можуть виходити на зв'язок, адже пішла третя доба відтоді, як це сталося. Сідають акумулятори телефонів та зарядних пристроїв. Зв'язати неможливо, допомогти цим людям неможливо.

"Є інформація, що люди намагалися залишити деякі населені пункти, евакуюватися, але окупанти їх не пускали. Ситуація на лівому березі не просто кричуща, а трагічна", – повідомив Сергій Хлань.

Без шансів на порятунок

Окупанти відійшли на відстань 15 – 20 кілометрів. При цьому вони продовжують обстрілювати Херсонщину. Безумовно, інтенсивність обстрілів зменшилася, та вони все одно відчутні.

Річ у тім, що на дахах будинків мінометники й кулеметники облаштували свої позиції. За словами депутата, це свідчить про страх перед просуванням наших ЗСУ. Водночас це не дає змоги евакуйовувати людей з населених пунктів на лівому березі – Кардашинка, Олешки і так далі.

Росіяни спостерігають за водною гладдю і ведуть обстріли, якщо з'являються якісь човни, саме тому неможливо врятувати людей. Однак вийти з цієї жахливої ситуації фактично неможливо. Хлань не розуміє, як припинити трагедії, які відбуваються через свідомий цинізм ворога.

"Я не маю відповіді на це питання", – безсило зітхнув Хлань.

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