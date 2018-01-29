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Дакота Джонсон і целюліт: в мережі обговорюють промо-кадри "50 відтінків свободи" без фотошопу

18:52, сьогодні 770
Офіційний промо-кадр з
Офіційний промо-кадр з "50 відтінків свободи" / Фото з соцмереж

Промо-фото з нашумілого еротичного фільму "50 відтінків свободи" не на жарт обурили користувачів. Дакота Джонсон постала на світлинах з помітним целюлітом, який, на думку прихильників стрічки, не надає їй жодної сексуальності.

В мережі ширяться фотографії, що спричинили хвилю критики стосовно Дакоти, яку і так часто засуджують за "невідповідність персонажу".

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На знімках герой трилогії Джеймі Дорнан, який виконує роль Крістіана Грея, з пристрастю обіймає екранну кохану, яка, на думку фанатів еротичної саги, "не в кращій фізичній формі" і є "абсолютно не сексуальною".

Звичайно, знайшлися і ті, хто підтримав Дакоту та запевнили, що не варто звертати уваги на бодішеймінг. На офіційних промо-кадрах героїв фільму розмістили лише "по пояс".

Нагадаємо, що прем’єра третьої частини відомої еротичної стрічки "П'ятдесят відтінків свободи" запланована на 8 лютого 2018 року, напередодні Дня всіх закоханих. Останній трейлер стрічки з'явився 1 січня 2018 року.

Теги: Мода LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Elle.ru
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