Далакян та Леброн пройшли процедуру зважування, суперник українця ледве вклався у вагу

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (17-0, 12 КО) і Грегоріо Леброн (21-4, 16 КО) пройшли процедуру зважування.

Українець показав вагу 50,340 кг, а Леброн – 50,800 кг.

Читайте також: Український боксер Далакян показав, як готується до захисту свого титулу: відео

Відзначимо, що ліміт в найлегшій вазі – 50,8 кг, тому Леброн ризикував не вкластися у потрібну вагу.

Нагадаємо, що бій відбудеться під час на вечора боксу в Києві на вертолітному майданчику у КВЦ "Парковому" 15 грудня.