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      Далакян та Леброн пройшли процедуру зважування, суперник українця ледве вклався у вагу

      106 Читать новость на русском
      Артем Далакян
      Артем Далакян / /twitter.com

      Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (17-0, 12 КО) і Грегоріо Леброн (21-4, 16 КО) пройшли процедуру зважування.

      Українець показав вагу 50,340 кг, а Леброн – 50,800 кг.

      Читайте також: Український боксер Далакян показав, як готується до захисту свого титулу: відео

      Відзначимо, що ліміт в найлегшій вазі – 50,8 кг, тому Леброн ризикував не вкластися у потрібну вагу. 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Далакян оказался легче Леброна на взвешивании перед титульным боем . Чемпион мира @wbaboxingofficial в наилегчайшем весе @artem.dalakyan (17-0, 12 КО) и его соперник по титульному бою доминиканец Грегорио #Леброн (21-4, 16 KO) прошли процедуру взвешивания накануне поединка . По её итогам украинец показал вес 50,340 кг, соперник - 50,800 кг (при лимите категории в 50,8 кг)️ . Поединок пройдёт в @parkovy.info вечером в субботу . #бокс #спорт #далакян #далакянлеброн #чемпионмира #бой #лакипанчнет #boxing #sport #champ #fight #dalakian #dalakianlebron #luckypunchnet

      Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

       

       

      Нагадаємо, що бій відбудеться під час на вечора боксу в Києві на вертолітному майданчику у КВЦ "Парковому" 15 грудня.

       

      Теги: Спорт Артем Далакян Бокс
      Джерело: 24 Канал
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