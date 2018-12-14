Далакян та Леброн пройшли процедуру зважування, суперник українця ледве вклався у вагу
Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (17-0, 12 КО) і Грегоріо Леброн (21-4, 16 КО) пройшли процедуру зважування.
Українець показав вагу 50,340 кг, а Леброн – 50,800 кг.
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Відзначимо, що ліміт в найлегшій вазі – 50,8 кг, тому Леброн ризикував не вкластися у потрібну вагу.
Нагадаємо, що бій відбудеться під час на вечора боксу в Києві на вертолітному майданчику у КВЦ "Парковому" 15 грудня.
Джерело: 24 Канал
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