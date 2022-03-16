Далеке, але реалістичне майбутнє, – Денисенко пояснив визнання Путіна воєнним злочинцем
16 березня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Сенат США схвалив резолюцію, у якій визнав Володимира Путіна воєнним злочинцем. Зараз може здаватися, що це лише декларативна історія, але усе не так.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.
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За його словами, у перспективі історію Слободана Мілошевича ніхто не скасовував.Довідка. У 2002 році колишній президент Югославії й Сербії Слободан Мілошевич постав перед Міжнародним трибуналом у Гаазі за звинуваченнями у злочинах проти людяності, геноциді й військових злочинах, здійснених під час Боснійської та Косовської воєн.
Він кілька років ховався у Сербії, поки його не віддали у Гаагу. Як зауважив Денисенко, такі ж приклади були й в інших країнах.
Тому у цьому випадку (щодо Путіна – 24 канал) той, хто говорить, що це далеке майбутнє – нічого страшного. Це далеке, але реалістичне майбутнє,
– наголосив радник міністра.
Денисенко пояснив визнання Путіна воєнним злочинцем: дивіться відео