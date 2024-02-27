Чи дадуть Україні далекобійну зброю: Клімкін припустив задум партнерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відмовився надавати Україні крилаті ракети Taurus. Однак не варто це сприймати як остаточне "ні".

Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, зауваживши, що від Шольца не прозвучало категоричне "ні". Він і на Мюнхенській безпековій конференції натякав, що варіант передачі ракет Taurus можливий, але не зараз.

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Чому Німеччина не передає Taurus

Як наголосив Клімкін, це питання важливо сприймати у контексті ситуації в Німеччині. Там набирають популярність як ліві, так і праві. Є непрості вибори у східних федеральних землях. Це все накладається і на європейські вибори.

Те, що Шольц каже публічно… Ви звертайте увагу на внутрішню політику та на європейську політику. Думаю, що рішення буде ухвалено, але матиме певні умови. Його приймуть в певний момент, який залежить від американського рішення про більш далекобійні ATACMS. Але не тільки. Є ще додаткові нюанси,

– сказав Клімкін.

Рішення про ATACMS цілком може бути ухвалене з часом, але всі про це дізнаються дещо пізніше. Міжнародні партнери часто запізніло, але таки приймають потрібні рішення.

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