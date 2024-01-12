Всі розуміють, які це засоби, – Ігнат прокоментував слова Зеленського про "секретну" зброю

Володимир Зеленський під час пресконференції у Латвії натякнув на користь далекобійної зброї, однак не уточнив, про яке саме озброєння мовиться. У Повітряних силах прокоментували його слова.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону сказав, що не дуже хотів би коментувати слова президента та далекобійну зброю. Водночас він наголосив, що "всі прекрасно розуміють, які це засоби".

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Ці речі вже обговорювались

Ігнат припустив, що слова Володимир Зеленського стосувалися знищення засобів ворога, а не збиття, адже збити можна те, що летить у небі.

На його думку, мовиться про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" – знищення як гелікоптерів ворога, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування.

Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя – це саме те, що потрібно нам для стримування агресора. Як в повітрі, так і завдання йому ударів по землі,

– зазначив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряні атаки ворога.

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