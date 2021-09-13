Дали команду перевірити, – Данілов про російську мережу Mere в Україні
13 вересня 2021 , 23:19Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Олексій Данілов назвав фейком інформацію, що в Україні начебто працює мережа російських супермаркетів Mere. За словами секретаря РНБО, це одна зі складових гібридної війни.
Данілов наголосив, що РНБО відстежує та перевіряє такі речі. Водночас інформація про роботу Mere не підтвердилася.
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Це один із фейків, який нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує. І оці ніки, які є, це одна із, скажімо так, складових гібридної війни,
– розповів Данілов.
Він зауважив: щодня ця гібридна війна продовжує набирати обертів.
Mere в Україні: головне
- Відкриття російської мережі супермаркетів Mere в Україні анонсували влітку 2021 року. Тоді мовилося про старт роботи відразу 40 магазинів.
- Згодом повідомили про ймовірне відкриття магазину Mere в Миколаєві. Тоді Данілов пригрозив місцевій владі. Мер Олександр Сенкевич у відповідь заявив, що не розуміє, як міський голова чи міська рада може заборонити роботу магазину.
- Згодом секретар РНБО назвав ймовірне відкриття Mere в Миколаєві операцією спецслужб Росії.
- У серпні повідомили, що російські супермаркети запрацювали у Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області.