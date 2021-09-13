Дали команду перевірити, – Данілов про російську мережу Mere в Україні

Олексій Данілов назвав фейком інформацію, що в Україні начебто працює мережа російських супермаркетів Mere. За словами секретаря РНБО, це одна зі складових гібридної війни.

Данілов наголосив, що РНБО відстежує та перевіряє такі речі. Водночас інформація про роботу Mere не підтвердилася.

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Це один із фейків, який нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує. І оці ніки, які є, це одна із, скажімо так, складових гібридної війни,

– розповів Данілов.

Він зауважив: щодня ця гібридна війна продовжує набирати обертів.

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