Далі – подушки, – Кличко назвав жартом військову допомогу Німеччини

Напередодні у Німеччині заявили, що доставлять Україні 5 тисяч захисних касок. Віталій Кличко назвав таку військову допомогу жартом.

Про свою реакцію на допомогу від Берліна Києву в умовах загрози повномасштабного вторгнення зі сторони Росії мер столиці Віталій Кличко розповів виданню.

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Кличко про військову допомогу Німеччини

5 000 касок – це просто жарт. Яку допомогу Німеччина хоче надіслати далі? Подушки,

– заявив міський голова Києва.

Кличко зазначив, що німецький уряд так і не зрозумів, що відбувається на кордоні України, куди Росія стягує війська та техніку. "Дії уряду Німеччини просто позбавляють мене дару мови", – додав політик.

Нагадаємо, про виділення Берліном касок для України стало відомо 26 січня.

Каски від Німеччини й блокування постачання зброї: коротко

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна готова допомогти України. Зокрема, там планують поставку 5 000 захисних військових касок.

Водночас Берлін неодноразово відмовляв Києву у постачанні зброї, яка потрібна для того, аби оборонятися від держави-агресорки. У Німеччині дотримуються думки, що "летальна зброя не сприятиме деескалації ситуації".

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