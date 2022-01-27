Далі – подушки, – Кличко назвав жартом військову допомогу Німеччини

27 січня 2022 , 08:58

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Напередодні у Німеччині заявили, що доставлять Україні 5 тисяч захисних касок. Віталій Кличко назвав таку військову допомогу жартом.

Про свою реакцію на допомогу від Берліна Києву в умовах загрози повномасштабного вторгнення зі сторони Росії мер столиці Віталій Кличко розповів виданню.

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Кличко про військову допомогу Німеччини

5 000 касок – це просто жарт. Яку допомогу Німеччина хоче надіслати далі? Подушки,
– заявив міський голова Києва.

Кличко зазначив, що німецький уряд так і не зрозумів, що відбувається на кордоні України, куди Росія стягує війська та техніку. "Дії уряду Німеччини просто позбавляють мене дару мови", – додав політик.

Нагадаємо, про виділення Берліном касок для України стало відомо 26 січня.

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Автор: Наталія Пристанська