Дали на виконання годину: у Грузії учасники протестів поставили ультиматум владі, – ЗМІ

Мітингувальники у Грузії увечері 8 березня поставили владі ультиматум. Необхідно виконати дві вимоги.

У Грузії не вщухають протести. Люди вийшли на вулиці, щоб сказати "ні" скандальному закону, написаному у кращих традиціях країни-терористки – Росії.

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Протестувальники мають дві вимоги

Грузинська влада має годину, щоб:

відкликати закон про іноагентів з парламенту;

звільнити всіх протестувальників, яких затримали 7 березня.

Якщо цього не зроблять, протестувальники заявили, що готові перейти до "інших кроків".

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Як в МЗС України відреагували на протести у Грузії

У МЗС України наголосили, що уважно стежать за протестами у Грузії. Відомство висловило солідарність з грузинським народом, який прагне продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.

Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартами,

– мовиться у повідомленні.