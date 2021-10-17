Дані про "перелік 108" не відповідають дійсності, – в Авакова відповіли на звинувачення ОП

У Арсена Авакова запевнили, що МВС нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету. Мовиться про правильність написання транслітерації.

У Авакова заявили, що нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними". Про це розповів ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

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Тракало пояснив, що озвучена напередодні інформація щодо так званого "переліку 108" не відповідає дійсності. За його інформацією, на засіданні РНБО лише уточнила правильність написання транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян:

наприклад, №1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor. Натомість у новому варіанті виправлений – Esin Egor (змінилися перша буква імені і прізвища в англійській транслітерації);

або №3 Лисенко Сергій – Lysenko Serhi змінили на Lysenko Serhii (тобто додали в прізвищі останню ще одну англійську літеру i).

Тракало пояснив, що "злодії у законі" часто мають по кілька паспортів. У цих документах може відрізнятися правопис прізвища чи дата народження. Ярослав Тракало також розповів, що:

"усі проєкти рішень на засідання РНБО – готуються апаратом РНБО;

після цього подані матеріали затверджує секретар Ради Нацбезпеки;

він же перед внесенням на розгляд – погоджує їх із президентом;

тільки після проходження усіх цих "формальностей", а насправді – складних і відповідальних етапів держроботи кожного члена РНБО, куди, до речі, входять не якісь статисти, а генпрокурор, голова СБУ, голова Служби Зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, – проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО;

після затвердження на засіданні – рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент".

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