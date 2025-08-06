Під час обстрілу Нікополя загинув Данило Хижняк. Росіяни вдарили по службовому авто ДСНС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що відомо про загиблого в Нікополі рятувальника?

Данило Хижняк працював у ДСНС з 2019 року.

Його відданість справі та мужність назавжди залишаться у пам'яті колег. Він був справжнім героєм, готовим завжди рятувати життя та допомагати іншим,

– згадують колеги.

Данило був старшим лейтенантом служби цивільного захисту, фахівцем відділення реагування на надзвичайні ситуації 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



Данило Хижняк / Фото ДСНС

Він загинув 6 серпня під час виконання службових обов'язків.

Ввечері у місті Нікополь надзвичайники рятували поранених мирних людей після попереднього обстрілу. У цей час ворог підступно обстріляв службовий автомобіль рятувальників. Данило отримав поранення несумісні з життям. Йому було лише 23 роки,

– розповіли в ДСНС.

Також у Нікополі загинуло двоє цивільних, поранено 4 людини, зокрема троє працівників ДСНС і цивільний.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав Данила! Вічна пам'ять!